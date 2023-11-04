Бывшие вернутся, предатели уйдут: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

Тамара Глоба обещает, что ноябрь не будет спокойным месяцем. Ожидается обострение военных действий и активизация событий, которые затронут все сферы общественной и политической жизни. Как изменится жизнь каждого знака зодиака, читайте в новом прогнозе астролога, пишет портал starhit.ru. Овен Все рожденные под этим знаком должны быть внимательными к своим тратам, беречь свое имущество и быть осторожными на дорогах, особенно в первой половине месяца. Вторая половина принесет переговоры, сотрудничество с дальними партнерами и, возможно, неплохую прибыль. Также в конце месяца для вас откроются перспективы вдали от дома. Здесь проявятся и отношения с прежними партнерами, и дела, которые касаются семьи. Весь месяц вы будете помогать близким людям.

Телец В ноябре от вас потребуются усидчивость, терпение, внимательность к работе, что укрепит ваши отношения с друзьями и старшими коллегами. Вторая половина месяца откроет для вас потрясающие возможности и перспективы. Придут события, которые дадут вам возможность проявить себя. Значительные перемены, несмотря на их трудности, коснутся и работы, и обучения, и интересов в разных сферах: творческой, профессиональной, а также в личных делах. Не упустите возможности, касающиеся личного успеха. Люди будут идти вам навстречу, помогать и поддерживать. Поэтому не спешите принимать негативные решения в первой половине месяца.

Близнецы

Это период активной и бурной деятельности. Вы будете продвигать свои идеи, планы и дела, которые касаются ваших деловых партнеров, практически весь месяц. Но уже начиная со второй декады ноября придет отличная возможность вернуть себе статус, успех, который касался творческих проектов. Вернутся старые партнеры, люди, которые когда-то любили вас, и те, с кем вы когда-то встречались. В конце месяца не набрасывайтесь на свою семью и на окружающих с отдачей, которая может испортить ваши отношения. Берегите своих любимых и, конечно, здоровье.

Рак

В ноябре для вас наступит время активных действий, которые касаются интеллектуальной и творческой сферы, ваших детей и любимых. Личные отношениях могут вас разочаровать. Несмотря на это, вы продолжите двигаться вперед, особенно в работе и творчестве. Вы разовьете бурную деятельность, и она даст очень хороший результат к концу ноября.

Лев