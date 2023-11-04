Судьбоносное перерождение на 180 градусов: у какого знака осенью начнется новая жизнь — Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что у Козерогов осенью будет счастливое время для начала новой жизни. По ее словам, эти люди смогут переоценить многие моменты в жизни и отпустить то, что им приносит только боль, пишет teleprogramma.

Произойдет перерождение на 180 градусов. Козероги, по мнению Володиной, сбросят оковы, поднимут гордо голову и пойдут навстречу новой жизни. Все получится. Главное — не бояться.