Судьбоносное перерождение на 180 градусов: у какого знака осенью начнется новая жизнь — Володина
- 13:30 4 ноября
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- Служба новостей
Фото из архива PG11.ru
Астролог Василиса Володина уверена, что у Козерогов осенью будет счастливое время для начала новой жизни. По ее словам, эти люди смогут переоценить многие моменты в жизни и отпустить то, что им приносит только боль, пишет teleprogramma.
Произойдет перерождение на 180 градусов. Козероги, по мнению Володиной, сбросят оковы, поднимут гордо голову и пойдут навстречу новой жизни. Все получится. Главное — не бояться.
Ранее астролог отметила еще один знак зодиака, который в ближайшее время сможет неожиданно разбогатеть. А вот на личном фронте им стоит немного отойти в сторону. Пусть инициативу проявит ваш партнер, а вы потом поможете ему, если это потребуется.
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