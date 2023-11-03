"Снимут со всех без исключения": всех, у кого есть банковская карта "Мир", ждет сюрприз с 2 ноября
- 17:00 3 ноября
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- Служба новостей
Владельцам банковских карт «Мир» было объявлено о новом приятном улучшении, доступным уже в ноябре. Однако за это нововведение будет взиматься определенная плата.
Суть заключается в возможности использования карт «Мир» для оплаты в Венесуэле, стране на северном побережье Южной Америки. Сейчас уже установлено более 80 тысяч терминалов, основные из которых находятся в туристических районах для удобства пользования.
Важно помнить, что за некоторые операции может взиматься индивидуальная комиссия, размер которой будет рассчитываться отдельно.
Пока что Египет, Монголия, Индия, Шри-Ланка, Иран, Индонезия и Маврикий только планируют внедрить прием карт «Мир». Столькником, использование карты «Мир» в Турции было прекращено из-за угрозы санкций со стороны США.
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