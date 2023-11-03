"Снимут со всех без исключения": всех, у кого есть банковская карта "Мир", ждет сюрприз с 2 ноября

Владельцам банковских карт «Мир» было объявлено о новом приятном улучшении, доступным уже в ноябре. Однако за это нововведение будет взиматься определенная плата.

Суть заключается в возможности использования карт «Мир» для оплаты в Венесуэле, стране на северном побережье Южной Америки. Сейчас уже установлено более 80 тысяч терминалов, основные из которых находятся в туристических районах для удобства пользования.