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В Коми на ремонт дома, где произошел взрыв газа, выделили 1,8 миллиона рублей

В Коми на ремонт дома, где произошел взрыв газа, выделили 1,8 миллиона рублейФото: пресс-служба администрации Сыктывдинского района

Резервный фонд Коми выделил почти 1,8 миллиона рублей на восстановление дома в Выльгорте, который пострадал от взрыва газа. Об этом сообщил председатель республиканского Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Александр Бурцев.

Администрация Сыктывдинского района получила сумму в размере 1 759 574,63 рубля. Эти средства будут использованы для проведения аварийно-восстановительных работ в пострадавшем подъезде №6 дома №110а по улице Домны Каликовой. Контракт на выполнение работ уже подготовлен.

Напомним, что взрыв произошел 1 сентября в жилом доме. В результате происшествия было заведено уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека, который неправильно подключил квартиру к газу.

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