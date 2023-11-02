В Коми на ремонт дома, где произошел взрыв газа, выделили 1,8 миллиона рублей

Резервный фонд Коми выделил почти 1,8 миллиона рублей на восстановление дома в Выльгорте, который пострадал от взрыва газа. Об этом сообщил председатель республиканского Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Александр Бурцев.

Администрация Сыктывдинского района получила сумму в размере 1 759 574,63 рубля. Эти средства будут использованы для проведения аварийно-восстановительных работ в пострадавшем подъезде №6 дома №110а по улице Домны Каликовой. Контракт на выполнение работ уже подготовлен.