Василиса Володина назвала знаки зодиака, на которых мощный денежный ливень прольется уже в ноябре
- 13:30 2 ноября
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- Служба новостей
Известный астролог Василиса Володина предсказала значительные финансовые поступления трем знакам зодиака, сообщает портал Hibiny.ru. Одна оговорока — успех ждет тех, что успел потрудиться для обеспечения своего достатка.
Большой карьерный рост ожидает Рыб. Их усилия принесут плоды, а начальство, покоренное обаянием представителей знака, будет готово оценить результаты их труда по достоинству. Уже со второй половины ноября Рыбы могут с уверенностью рассчитывать на прибавки к зарплате, премии, подарки и другие вознаграждения.
Для Скорпионов удачу приблизит пересмотр собственных установок. Представители знака наконец поймут, какие из областей их деятельности могут приносить хороший доход и сконцентрируют на них свои усилия. Финансовый результат от такого переориентирования представители знака увидят уже к концу второй декады месяца.
Для Раков рецепт успеха окажется довольно необычным — он будет лежать через личностный рост. Астролог рекомендует представителям знака «отпустить» материальные проблемы и сконцентрироваться на качественном изменении своего внутреннего потенциала. Чем скорее это произойдет, тем быстрее Рыбы начнут получать денежные поступления.
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