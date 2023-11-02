Василиса Володина назвала знаки зодиака, на которых мощный денежный ливень прольется уже в ноябре

Известный астролог Василиса Володина предсказала значительные финансовые поступления трем знакам зодиака, сообщает портал Hibiny.ru. Одна оговорока — успех ждет тех, что успел потрудиться для обеспечения своего достатка. Большой карьерный рост ожидает Рыб. Их усилия принесут плоды, а начальство, покоренное обаянием представителей знака, будет готово оценить результаты их труда по достоинству. Уже со второй половины ноября Рыбы могут с уверенностью рассчитывать на прибавки к зарплате, премии, подарки и другие вознаграждения.

Для Скорпионов удачу приблизит пересмотр собственных установок. Представители знака наконец поймут, какие из областей их деятельности могут приносить хороший доход и сконцентрируют на них свои усилия. Финансовый результат от такого переориентирования представители знака увидят уже к концу второй декады месяца.