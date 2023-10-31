Гороскоп на день: 31 октября Раки обретут счастье, а Скорпионы встретятся с любовью
- 07:30 31 октября
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- Служба новостей
Овен
Чувства нарастают. Сегодня вам нельзя оставаться в одиночестве. Время с семьей поможет вам обрести в сердце гармонию и ощутить душевное равновесие.
Телец
Ваше здоровье окажется в большой опасности. Старые травмы дадут о себе знать, принося немалый дискомфорт. Постарайтесь относиться к этому философски. Не старайтесь отвлечься на работу. Вам необходим отдых и покой.
Близнецы
У вас будет много дел и забот, связанных с переездом. Чтобы избежать в суете пропажи важных и памятных вещей, постарайтесь учесть ошибки своего прошлого. Вам необходимо позаботиться о своем ментальном здоровье.
Рак
Вас ожидает встреча с человеком, которого вы давно не видели. Эта встреча может изменить вашу жизнь к лучшему. Вы сумеете обратить ваши знания в мудрость. Счастье где-то внутри.
Лев
Обретите свое ясное зрение на пользу собственной семьи. Вам нужно быть осторожным с деньгами. Вы достигнете всего, чего желаете. Главное, следуйте логике и здравому смыслу.
Дева
Вам следует помнить о своих эмоциях. Не стоит принимать решения на их основе. Прислушайтесь к голосу разума. Обретите духовную свободу. Пойте свою песню.
Весы
Вам не стоит рисковать и делать что-то, что может привести к негативным последствиям. Пришла пора отпустить прошлое. Боль рано или поздно исчезнет. Вы сумеете начать жизнь с чистого листа.
Скорпион
Ваш день будет наполнен любовью. В сердце расцветет весна. Но будьте морально готовы к тому, что любовь может рано или поздно причинить боль. Однако пока вы можете отдаться первобытной эйфории.
Стрелец
Не стоит спешить с принятием каких-либо решений. Старайтесь действовать, исходя из здравого смысла. Ваша семья будет вам благодарна за помощь.
Козерог
Сегодня может возникнуть ситуация, когда вам придется погрузиться в глубины своей профессии. Мир вокруг вас меняется. Это хорошее время для развития собственного бизнеса.
Водолей
Вы сможете решить многие проблемы, связанные с кем-то из ваших близких. Ключ к счастью в ваших руках. Но чтобы им воспользоваться, необходимо установить личные границы.
Рыбы
Вам предстоит принять важное решение, которое изменит вашу жизнь. Магия внутри вас выйдет на свободу, даруя вам возможность творить, невзирая ни на какие запреты.
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