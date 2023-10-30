Хандра Тельцов, гармония Стрельцов и счастье Рыбы: гороскоп с 30 октября по 5 ноября

Овнам с 30 октября по 5 ноября 2023 года стоит проявить лояльность к окружающим. Не обращайте внимания на попытки вывести вас на конфликт: проявляйте особую сдержанность на работе. Телец с 30 октября по 5 ноября 2023 года почувствует осеннюю хандру. Постарайтесь искать для себя активности и интересные занятия, чтобы справиться с этим состоянием без лишних последствий.

Близнецам с 30 октября по 5 ноября 2023 года стоит проявить дружелюбие к коллегам. Велика вероятность, что скоро вам понадобится их совет или даже помощь.

Ракам с 30 октября по 5 ноября 2023 года стоит подготовиться к чёрной полосе. Велик риск возникновения конфликтов как с родными, так и на работе. Не принимайте чужие слова близко к сердцу.

Лев с 30 октября по 5 ноября 2023 года будет испытывать переживания и тревогу. Причиной смешанных эмоций станет волнение за близкого или сложности на работе. Постарайтесь переключаться на те дела, которые позволяют вам побороть стресс.

Дева с 30 октября по 5 ноября 2023 года найдет себе единомышленника. Общение с таким человеком воодушевит вас на успех и поможет лучше понять, как действовать в противоречивых ситуациях.

С 30 октября по 5 ноября 2023 года Весам стоит меньше волноваться о чужом мнении. Проявите здоровый эгоизм в любых ситуациях – не забывайте о своей выгоде в первую очередь, только потом думайте о других.

С 30 октября по 5 ноября 2023 года Скорпионов ждут перемены. Станут ли они приятными, во многом зависит только от ваших действий. Будете уверены и твердо стойте на своем.

С 30 октября по 5 ноября 2023 года Стрелец обретёт гармонию и мир в душе. Вам будет особенно приятно решать домашние дела и проводить время со своими близкими.

С 30 октября по 5 ноября 2023 года Козерогам пора перейти к активным действиям. Помните, что ваша жизнь только в ваших руках. На работе вам во всем будет сопутствовать удача.

С 30 октября по 5 ноября 2023 года Водолеям стоит замедлиться. В последнее время вы взвалили на себя слишком многое. Не стремитесь помочь всем и каждому, решайте проблемы только по мере их возникновения.