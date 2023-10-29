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Поцелованный богом: Тамара Глоба раскрыла, кто заработает огромные деньги в 2024 году

Поцелованный богом: Тамара Глоба раскрыла, кто заработает огромные деньги в 2024 году

Для людей, родившихся под этим знаком наступающий год будет особенным, убеждена Тамара Глоба.

Эти люди смогут получить огромную прибыль, настоящее богатство, которое раскроется в полной мере.

Стрельцы добьются успеха в бизнесе, их ждет новая работа, новая зарплата и новые горизонты.

Стрельцы смогут понять свое предназначение, увидеть свои истинные цели и быть безоговорочно счастливыми без объяснений.

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