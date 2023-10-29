Астролог Володина рассказала, кого в ноябре ждет финансовый крах, а кого — успех
- 13:30 29 октября
- 16+
- Служба новостей
Проблемы в ноябре у Овнов будут связаны с материальными ресурсами, возможны резкие изменения в способе заработка. Кредиторы и инвесторы активизируются и напомнят о своем существовании, предупредила известный астролог Василиса Володина.
Овнам потребуются собранность, концентрация и смелость, чтобы справиться с этим периодом. Однако, уверяет астролог, в итоге проблемы могут привести к росту дохода. Основной риск — принятие хаотичных необдуманных решений. Во второй половине месяца жизнь наладится, придет облегчение и вера в себя.
В ноябре планета Венера пройдет через созвездие Девы, что положительно повлияет на финансы и личную жизнь этого знака зодиака. Карьера также будет удачной, но рабочие командировки откладывать не стоит. Поездки помогут установить новые контакты и освежить старые, что приведет к повышению прибыли до конца года. Но в личной сфере пока не все гладко.
Ноябрь у Дев будет благоприятным для крупных покупок и переезда в новый дом. Однако важно не спешить и не поддаваться раздражению при достижении целей. Необходимо сохранять спокойствие и рациональность в своих действиях.
...