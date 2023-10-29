Астролог Володина рассказала, кого в ноябре ждет финансовый крах, а кого — успех

Проблемы в ноябре у Овнов будут связаны с материальными ресурсами, возможны резкие изменения в способе заработка. Кредиторы и инвесторы активизируются и напомнят о своем существовании, предупредила известный астролог Василиса Володина.

Овнам потребуются собранность, концентрация и смелость, чтобы справиться с этим периодом. Однако, уверяет астролог, в итоге проблемы могут привести к росту дохода. Основной риск — принятие хаотичных необдуманных решений. Во второй половине месяца жизнь наладится, придет облегчение и вера в себя.