Астролог назвала знак зодиака, которого ждет ошеломительный успех в деньгах и любви

Известный российский астролог Василиса Володина предсказала в ноябре одному из представителей зодиакального круга удачу во всех делах, сообщает портал Hibiny.ru

По ее словам, счастливчиками станут рожденные под знаком Скорпиона люди — им звезды предрекают исключительно благополучный месяц. Они будут чувствовать себя в своей стихии. Уже к середине ноября их ждет крупный финансовый успех. Не важно, захотят ли представители знака сменить работу, начать свое дело или войти в рискованный проект — деньги будут следовать за ними по пятам.