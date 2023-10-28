Астролог назвала знак зодиака, которого ждет ошеломительный успех в деньгах и любви
- 19:00 28 октября
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- Служба новостей
Известный российский астролог Василиса Володина предсказала в ноябре одному из представителей зодиакального круга удачу во всех делах, сообщает портал Hibiny.ru
По ее словам, счастливчиками станут рожденные под знаком Скорпиона люди — им звезды предрекают исключительно благополучный месяц. Они будут чувствовать себя в своей стихии. Уже к середине ноября их ждет крупный финансовый успех. Не важно, захотят ли представители знака сменить работу, начать свое дело или войти в рискованный проект — деньги будут следовать за ними по пятам.
В конце месяца также можно рассчитывать на премии ли денежные подарки. Однако важно правильно распорядиться финансовыми поступлениями.
В личной жизни звезды обещают очень счастливый период. Для одиноких представителей знака велика вероятность встретить человека, который станет судьбой. Этому поможет очарование, которые Скорпионы буквально будут излучать.
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