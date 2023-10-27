Пенсионеров ошарашили новостью: индексации пенсий в январе не будет, готовится сюрприз

Российских пенсионеров предупредили об изменении, которое коснется индексации выплат. Получатели страховых пенсий привыкли, что каждый год в январе им приходят уже проиндексированные суммы. Однако через некоторое время это останется в прошлом. Материал опубликовал PRIMPRESS.

В 2024 году повышение пенсий произойдет все так же в январе. Изменения начнутся с 2025 года. Первая индексация произойдет в феврале (на уровень инфляции за прошедший год), вторая – в апреле (с учетом роста доходов фонда оплаты труда).