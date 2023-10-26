Через тернии к звездам: Тамара Глоба рассказала, кого ждет судьбоносный реванш
- 26 октября 19:00
- 16+
- Служба новостей
Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, представителям каких знаков зодиака звезды подготовили несколько счастливых событий до конца года. Специалист уверена, что осенние трудности обернутся невероятным благом для этих знаков, передает "Клопс".
Тельцы — вам пришлось непросто, однако уже скоро вас ждут важные знакомства и новые встречи, а настоящий успех придет вдали от дома.
Львы — уже в октябре вас ждут кардинальные перемены на службе, а ноябрь и декабрь станут настоящим прорывом в деловой деятельности. Опорой для вас станет ваша семья.
Водолеи — несмотря на возможные трудности в семье, уже в ноябре вы почувствуете любовь и поддержку издалека.
Рыбы — на смену всем невзгодам придут большие перемены. Год завершится успехом в карьере, а вдали от дома вы сможете встретить свою истинную любовь.
...