Через тернии к звездам: Тамара Глоба рассказала, кого ждет судьбоносный реванш

Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, представителям каких знаков зодиака звезды подготовили несколько счастливых событий до конца года. Специалист уверена, что осенние трудности обернутся невероятным благом для этих знаков, передает "Клопс".

Тельцы — вам пришлось непросто, однако уже скоро вас ждут важные знакомства и новые встречи, а настоящий успех придет вдали от дома.