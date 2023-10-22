Рунический гороскоп: какой для всех знаков зодиака окажется неделя с 23 по 29 октября 2023

Как правильно прожить еще одну неделю красно-желтого октября, подсказал Игорь Вечерский. Эксперт разложил свои руны и расшифровал LIFE значение выпавших комбинаций. Что ждёт представителей зодиакального круга? Знак зодиака Овен — Хагалаз, Наутиз и Эйваз

Эти руны проведут Овнов через путешествие на неделе с 23 по 29 октября. Хагалаз означает необходимость обуздать хаос, Наутиз призывает к осмотрительности и пониманию. Руна Эйваз приносит возможность принять важное решение, которое способно многое изменить. Откройтесь переменам, удовлетворите свои потребности и адаптируйтесь к реальности.

Знак зодиака Телец — перевёрнутые Отал и Феху, Манназ

Эти руны формируют путь Тельцов. Отал намекает на необходимость уделить внимание близким людям, а Феху призывает к осторожности в финансах на неделе с 23 по 29 октября. Манназ в раскладе означает приоритет человеческого фактора и вашей личности. Преодолейте трудности, проявите свою находчивость и будьте готовы к успеху.

Знак зодиака Близнецы — Эйваз, перевёрнутая руна Уруз, Альгиз

Эти руны вдохновляют Близнецов на трансформацию. Эйваз символизирует крайности, из которых вы можете выбрать свой путь, перевёрнутая руна Уруз намекает на недостаток сил для всего, что планируете. Нужно сконцентрироваться на одном деле. Руна Альгиз приносит защиту на неделе с 23 по 29 октября и способность действовать эффективно. Оставайтесь решительными, преодолевайте внутренние препятствия и используйте защиту для успеха.

Знак зодиака Рак — перевёрнутые руны Ансуз и Манназ, Иса

Выпавшие руны в предсказании на неделю с 23 по 29 октября расширяют ваши возможности, Раки. Перевёрнутая руна Ансуз предполагает препятствия в общении и неверную информацию. Иса означает способность продолжать реализовывать планы и сохранять намеченный путь, а Манназ призывает доверять только себе. Преодолевайте коммуникационные барьеры, разные задержки и стремитесь к независимости.

Знак зодиака Лев — Соуло, перевёрнутая руна Беркана, Гебо

Эти руны знаменуют преобразующее путешествие всех, кто родился под знаком зодиака Лев. Соуло означает целостность и возможность проявить себя в полной мере, перевёрнутая руна Беркана намекает на возможные препятствия или смену планов, однако Гебо способствует взаимовыручке и поддержке. Примите удачные союзы на неделе с 23 по 29 октября и развивайте партнёрские и личные отношения, в которых вы можете занять важное место.

Знак зодиака Дева — Гебо, перевёрнутая руна Вунье, Эйваз

Эти руны в раскладе поспособствуют личностному росту всех Дев, но не отметают возможных конфликтных ситуаций на неделе с 23 по 29 октября. Гебо символизирует достижение совместных целей и хороший коллектив, перевёрнутая руна Вунье намекает на эмоциональную борьбу, а Эйваз призывает к приспособляемости. Развивайте коммуникацию, преодолевайте эмоциональные препятствия и сохраняйте способность к самореализации.

Знак зодиака Весы — Турисаз, Гебо и Вунье

Представителей знака зодиака Весы на неделе с 23 по 29 октября ждёт реализация важных и ответственных дел. Турисаз предлагает силу и возможности. Могут возникнуть проблемы, если неправильно воспользоваться своим преимуществом. Гебо отвечает за организаторские способности, а Вунье призывает найти наиболее комфортный и приемлемый вариант достижения цели. Принимайте вызовы, действуйте осмотрительно — и вы получите желаемое.

Знак зодиака Скорпион — Турисаз, перевёрнутая руна Альгиз, Беркана

Эти руны на неделе с 23 по 29 октября означают путь к трансформации Скорпионов. Турисаз намекает на способность упорядочить свою жизнь и даёт серьёзный потенциал для этого. Но перевёрнутая руна Альгиз советует отказаться от любых рисков. Беркана означает плодородие, мягкое и постепенное развитие. Правильно оцените последствия своих решений, займитесь порядком, аккуратными и последовательными действиями.

Знак зодиака Стрелец — перевёрнутые руны Эваз и Альгиз, Гебо

Перевёрнутая руна Эваз призывает Стрельцов к анализу и пониманию, построению далеко идущих планов. Перевёрнутая руна Альгиз намекает: вы предусмотрели не всё. Гебо способствует возможностям в принятии общих решений. Сохраняйте гибкость на неделе с 23 по 29 октября, анализируйте ситуацию и развивайте способность видеть конечные цели.

Знак зодиака Козерог — Иса, перевёрнутая руна Лагуз, Йера

Иса означает продолжение уже идущих процессов, перевёрнутая руна Лагуз намекает на непредсказуемость и необходимость развивать интуицию на неделе с 23 по 29 октября. Руна Йера приносит плоды действий. Управляйте, руководствуйтесь логикой и получайте промежуточный итог своих усилий, если уверены, что вам это нужно.

Знак зодиака Водолей — перевёрнутые руны Уруз, Кено и Ингуз

Эти руны в раскладе на неделю с 23 по 29 октября для Водолеев обозначают переход в процесс осознания реальности. Перевёрнутая руна Уруз призывает к накоплению внутренней силы, которой пока недостаточно. Кено символизирует огонь знаний, а Ингуз — плодородие и способность сделать важный шаг навстречу судьбе. Развивайте внутреннюю силу, не рискуйте здоровьем.

Знак зодиака Рыбы — Йера, Гебо и Отал