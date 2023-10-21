Три знака зодиака забудут о нужде уже в ноябре: кому Кажетта предрекла денежное изобилие
- 19:00 21 октября
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- Служба новостей
Третий осенний месяц станет удачным в плане прибыли не для всех. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, кому именно и когда ждать крупного успеха на финансовом фронте уже к зиме.
В число счастливчиков попали Тельцы. Представители этого зодиакального круга упорно работали с минувшей зимы — пора собирать урожай. Начальство уже заметило ваши старания, в скором времени стоит ждать долгожданного повышения.
Пойдет карьера в гору и у Скорпионов. Несмотря на некоторую усталость, вы будете фонтанировать идеями, которые оценят в офисе или на производстве. Станет больше деловых поездок и встреч — и все это только к лучшему. Уже под конец осени звонких монет в кошельке прибавится.
Водолеям повезет не меньше. Звезды сулят перемены в личной жизни, которые обязательно приведут к финансовому благополучию, пишет StarHit. Деньги так и потекут в руки. Не тратьте их бездумно: эмоции могут привести к последствиям, когда вы рискуете все потерять.
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