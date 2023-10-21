Три знака зодиака забудут о нужде уже в ноябре: кому Кажетта предрекла денежное изобилие

Третий осенний месяц станет удачным в плане прибыли не для всех. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, кому именно и когда ждать крупного успеха на финансовом фронте уже к зиме.

В число счастливчиков попали Тельцы. Представители этого зодиакального круга упорно работали с минувшей зимы — пора собирать урожай. Начальство уже заметило ваши старания, в скором времени стоит ждать долгожданного повышения.