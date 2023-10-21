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До начала зимы привалит неслыханное богатство: Тамара Глоба назвала 3 счастливчиков

До начала зимы привалит неслыханное богатство: Тамара Глоба назвала 3 счастливчиковФото из архива PG11.ru

Популярный российский астролог Тамара Глоба назвала трёх счастливчиков, которые сорвут куш еще до начала зимы.

Тельцы — очень скоро ваши старания оценят по достоинству, а вслед за этим последуют и денежные бонусы. Не сдавайте своих лидерских позиций и смело делитесь своими идеями. Глоба обратила внимание, что очень важно в этот период поддерживать отношения с коллегами.

Скорпионам астролог посоветовала проявляться инициативу — она может помочь достичь положительных перемен в карьере и привести к дополнительным деньгам. Будьте открыты к идеям руководства и сами делитесь своими соображениями в подходящий момент. 

У многих Водолеев, по мнению Глобы, изменились взгляды на жизнь. Благодаря этому у них уже появились энергия и силы, а в скором времени подтянутся и финансы. Специалист советует сохранять открытость мышления, и тогда Водолеям удастся делать деньги буквально из воздуха, пишет портал oka.fm.

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