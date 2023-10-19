Астролог назвала главного счастливчика 2024 года: повезет во всем без исключений
- 19:15 19 октября
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- Служба новостей
Год Зеленого Деревянного Дракона окажется очень продуктивным для одного из представителей зодиакального круга. Как сообщает портал teleprogramma.pro со ссылкой на российского астролога Василису Володину, белая полоса ожидает рожденных под знаком Водолея.
По словам астролога, Дракон симпатизирует представителям знака за свойственную им творческую кипучую энергию, поэтому будет помогать своему любимцу во всех начинаниях.
С начала года наступит период, благоприятный для карьерного роста, осуществления проектов и реализации идей, которые поспособствуют развитию бизнеса. И уже летом представители знака будут купаться в деньгах, существенно увеличив доход.
Начало осени станет временем перемен в личной жизни. Вероятно, Водолеем представится шанс встретить свою настоящую любовь.
Представители знака смогут осуществить свое желание или воплотить мечту. Однако Дракон любит конкретность, поэтому не следует распыляться в постановке цели. Желание должно быть продуманным и действительно важным для представителей знака.
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