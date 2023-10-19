Астролог назвала главного счастливчика 2024 года: повезет во всем без исключений

Год Зеленого Деревянного Дракона окажется очень продуктивным для одного из представителей зодиакального круга. Как сообщает портал teleprogramma.pro со ссылкой на российского астролога Василису Володину, белая полоса ожидает рожденных под знаком Водолея.

По словам астролога, Дракон симпатизирует представителям знака за свойственную им творческую кипучую энергию, поэтому будет помогать своему любимцу во всех начинаниях.