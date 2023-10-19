Поцелованный богом: Тамара Глоба раскрыла, кто заработает огромные деньги в 2024 году
- 13:25 19 октября
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Для людей, родившихся под этим знаком наступающий год будет особенным, убеждена Тамара Глоба. Эти люди смогут получить огромную прибыль, настоящее богатство, которое раскроется в полной мере.
Стрельцы добьются успеха в бизнесе, их ждет новая работа, новая зарплата и новые горизонты. Стрельцы смогут понять свое предназначение, увидеть свои истинные цели и быть безоговорочно счастливыми без объяснений.
Напомним также, ранее другой известный астролог - Василиса Володина - назвала знак, который скоро разбогатеет. Тельцы не зря тратят столько времени и сил на работу. В скором времени они смогут получить долгожданный результат. Деньги начнут буквально стекаться к ним.
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