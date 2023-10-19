Россиян призвали массово покинуть свои дома 21 октября

Жителей регионов России призвали выйти из своих домов в субботу, 21 октября. Причина необычна. Иначе вы пропустите необычное астрономическое явление - метеорный поток Ориониды.



Это метеорный поток, который периодически демонстрирует всплески активности, примерно, 20 метеоров в час. Последний, самый красивый, звездопад был в 2009 году: тогда россияне наблюдали до 50-75 метеоров в час.

Именно поэтому ученые призывают россиян покинуть свои дома ночью 21 октября. Иначе вы пропустите романтичное и прекрасное зрелище. Поток Ориониды лучше всего наблюдать с полуночи до рассвета. Важное условие - наличие безоблачной погоды, сообщает pg13.ru.