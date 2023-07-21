В Эжвинском районе Сыктывкара появятся столбы-небоскребы

“В субботу в 12:00 красим столбы в голубой цвет. Наносим первый слой — фон.

Совсем скоро старые деревянные столбы превратятся в яркие мини-небоскребы. Василий Стрекалов написал в своей группе “Один хороший человек”, что к работам приступят уже завтра, 22 июля.

“Буду делать такой интересный дизайн в Веждино в Эжве. Краска есть, осталось только дождаться погоды”, — отметил сыктывкарец.

Как рассказал Василий Стрекалов, идею и дизайн проекта разрабатывал профсоюз СЛПК.

В Эжвинском районе Сыктывкара появятся столбы в виде небоскребов. Возле торгового двора Веждино установлены деревянные серые балки. Автору проекта “Один хороший человек” Василию Стрекалову профсоюз СЛПК предложил раскрасить эти старые столбы.

И не говорите, что не предупреждал”, — сообщил мужчина в сети.

Серые балки в народе называют еще “Эжвинскими столбами выветривания”. Конструкции стоят там давно. Их серый вид только портил местный ландшафт.