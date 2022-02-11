Мощная метель заставила самолет из Москвы сесть в Сыктывкаре

10 февраля на запасном аэродроме столицы Коми неожиданно оказался борт из «Внуково». Фото самолета из Москвы опубликовали в паблике «Авиация Коми».

По информации портала nao24.ru, Боинг-737направлялся в Нарьян-Мар. Он вылетел из Москвы в 9:30 с задержкой на 20 минут и должен был оказаться в пункте назначения в 11:40, но этого не произошло. Вместо этого борт сел в Сыктывкаре, а пассажирам сообщили, что рейс задержится до 17:00.