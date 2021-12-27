В Сыктывкаре нашли тело парня, которого искали волонтеры

21-летний парень из столицы Коми пропал 14 января. В поисках участвовали волонтеры "Лиза Алерт" и полиция.

22 января, четыре спасателя сыктывкарского АСО на снегоходе обследовали местность доручастка на проезде Геологов. Спасгруппа по наводке полицейских объезжала берег реки Вычегда, делая остановки для исследования территории. Поиски результата не принесли.