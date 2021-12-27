В Сыктывкаре нашли тело парня, которого искали волонтеры

21-летний парень из столицы Коми пропал 14 января. В поисках участвовали волонтеры "Лиза Алерт" и полиция.
22 января, четыре спасателя сыктывкарского АСО на снегоходе обследовали местность доручастка на проезде Геологов. Спасгруппа по наводке полицейских объезжала берег реки Вычегда, делая остановки для исследования территории. Поиски результата не принесли.
Сегодня стало известно, что при обследовании территории вдоль реки тело 21-летнего пропавшего обнаружил Сыктывкарский спас-отряд. На него наткнулись в районе Доручастка.
По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, сообщает "Комиинформ".