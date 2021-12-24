В здании бывшего роддома в Сыктывкаре обустроят воскресную школу

Здания, которое в последние годы не использовалось на системной основе, под православную школу выделила мэрия Сыктывкара.

Двухэтажное сооружение представляет собой одну из градостроительных изюминок столицы Коми, расположенных в исторической его части. Несмотря на солидный возраст, здание прочное и надежное. Преображение требуется в основном изнутри.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми Зырянский Питирим поблагодарил мэра Сыктывкара за выделения здания и сообщил, что в порядок его приведут собственными силами при поддержке благотворителей.

В настоящее время дети постигают азы религии с первого по четвертый класс в православной школе в местечке Кируль на базе Вознесенского храма. Его настоятель возьмется за приведение в нормативное состояние здания экс-роддома.

"Тем самым мы распространим обучение до 11-го класса. И, если в здании на Бабушкина не будет хватать помещений, часть классов разместим в звоннице, — уточнил архиепископ Питирим. – И тогда впервые в истории республики нам удастся обеспечить полноценный цикл детского православного образования".

Что касается звонницы: в городе она возведена впервые (на территории, прилегающей к кафедральному собору Стефана Пермского). Знаковая стройка близится к завершению. Сейчас ведутся внутренние работы на втором этаже. В планах обшить кирпичное сооружение дорогостоящим, но при этом надежным в условиях сурового северного климата японским сайдингом.

Все желающие могут выполнить миссию жертвователей, выделив посильную сумму (всего на звонницу уже потрачено порядка 40 миллионов рублей, а на финальную стадию работ требуется еще не менее пяти миллионов).

По словам Архиепископа Питирима, если японский сайдинг хорошо себя "покажет" на звоннице, этим же материалом в дальнейшем можно будет обшить возвышающийся рядом кафедральный собор во избежание разрушения внешнего слоя его наружных стен. Штукатурка год от года активно и стремительно осыпается в силу первоначального низкого качества выполненной отделки.